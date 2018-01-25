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Минобороны РФ показало на видео дозаправку "Русских витязей" в воздухе

Вчера, 18:12

Во время учений ВВС Минобороны РФ показало всем, как проводится дозаправка «Русских Витязей» и «Соколов России» в воздухе. Начало полетов состоялось в городе Липецке.

Процесс дозаправки истребителей полностью показан в видеосюжете. Военные самолеты «Русские витязи» и «Соколы России» прошли учебные учения успешно. Авианосцы поднялись на высоту до шести километров. На скорости 600 км/час пилоты мастерски начали сближение и провели дозаправку непосредственно в воздухе.

Минобороны России опубликовало видеосюжет с процедурой дозаправки в воздухе истребителей, чтобы все могли увидеть профессионализм военных летчиков. Учения начались в Липецке, именно над этим городом авиамашины поднялись в воздух и начали свой маршрут. Топливо для дозаправки доставил авиаборт ИЛ-78.


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