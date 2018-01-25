Президент США Дональд Трамп прибыл с рабочим визитом в Швейцарию

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Американский президент Дональд Трамп прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Глава Белого дома собирается поучаствовать в ВЭФ (Всемирный экономический форум), который будет проводиться в скором времени в Давосе.

Информацию об этом сегодня, 25 января, сообщили в информационном агентстве Reuters. Как отмечается в сообщении интернет-издания, Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума намерен добиться взаимных и справедливых торговых отношений между Соединёнными Штатами Америки и их странами-союзниками.

Ранее сообщалось о том, что администрация Дональда Трампа собирается прекратить спонсирование Международной космической станции к 2025 году, чтобы направить эти средства NASA на создание ракет для дальних полётов.