VistaNews.ru


Президент США Дональд Трамп прибыл с рабочим визитом в Швейцарию

Сегодня, 16:25

Американский президент Дональд Трамп прибыл с рабочим визитом в Швейцарию. Глава Белого дома собирается поучаствовать в ВЭФ (Всемирный экономический форум), который будет проводиться в скором времени в Давосе.

Информацию об этом сегодня, 25 января, сообщили в информационном агентстве Reuters. Как отмечается в сообщении интернет-издания, Дональд Трамп во время Всемирного экономического форума намерен добиться взаимных и справедливых торговых отношений между Соединёнными Штатами Америки и их странами-союзниками.

Ранее сообщалось о том, что администрация Дональда Трампа собирается прекратить спонсирование Международной космической станции к 2025 году, чтобы направить эти средства NASA на создание ракет для дальних полётов.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.