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Минобороны усилит защиту в/ч после атаки БПЛА на Хмеймим

Сегодня, 16:16

Министерство обороны намерено усилить свои военные части после массовых атак БПЛА на Хмеймим в Сирии. Информацию предоставил Юрий Борисов, занимающий должность замминистра.

В сообщении ведомства указано, что атаки беспилотников на Хмеймим не могли не заставить военное руководство РФ задуматься о безопасности своих военнослужащих как в Сирии, так и в других местах дислокации. В Министерстве обороны понимают всю серьёзность таких нападений, так как технологии БПЛА можно использовать практически в любой части мира. Сейчас военные заняты усовершенствованием разработок, которые успешно проявили себя в Сирии и дали достойный отпор террористам. Юрий Борисов рассказал, что данная проблема касается не только Российской Федерации, но и других государств.

В ведомстве отмечают, что с угрозой БПЛА нужно учиться бороться, пока она находится на начальном этапе своего развития, чтобы в дальнейшем максимально избежать человеческих жертв.


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