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Путин рассказал об особенностях сборки самолета Ту-160М

Сегодня, 15:46

Президент России Владимир Путин рассказал прессе планы Минобороны по сборке Ту-160М. Ракетоносец будут производить по совершенно новой технологии, используя более прочные детали и затрачивая на выпуск одного самолета в разы меньше времени.

25 января Путин посетил Казань, встретившись с работниками местного Авиационного завода имени Горбунова. Президент РФ посвятил сотрудников предприятия в планы государства, касающиеся производства ракетоносцев Ту-160М. Новые военные самолеты казанский завод начнет выпускать по новейшей технологии, подразумевающей применение более прочных и надежных деталей. Как итог, процесс сборки Ту-160М станет в разы быстрее, позволив увеличить производительность авиационного предприятия Горбунова.

Путин подчеркнул желание правительства достигнуть аналогичной производительности во всех сегментах отечественной промышленности, так как это позволит экономике РФ существенно преобразиться в лучшую сторону. Руководство казанского завода заверило президента в своевременном исполнении контракта, в ответ лидер россиян выразил полное доверие авиаконструкторам.


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