ВВС Китая примет на службу «охотника за невидимками»

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Китайские военные инженеры работают над созданием новейшего палубного самолёта дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600. «Летающий радар», который во многом копирует американский Grumman E-2 Hawkeye, получит возможность обнаружения самых малых летающих объектов, в том числе оснащённых стелс-технологиями.

Над созданием самолёта работает компания Xian Aircraft Corporation. KJ-600 войдёт в авиакрыло китайских авианесущих крейсеров и будет использоваться в первую очередь на флоте. Предполагается, что чувствительность радаров самолёта позволит определять на местности даже самые малозаметные аппараты и самолёты с новейшими системами маскировки, вроде американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Лётно-технические характеристики воздушного судна и дата планируемого ввода в эксплуатацию пока не известны.

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