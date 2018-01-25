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ВВС Китая примет на службу «охотника за невидимками»

Сегодня, 15:34

Китайские военные инженеры работают над созданием новейшего палубного самолёта дальнего радиолокационного обнаружения KJ-600. «Летающий радар», который во многом копирует американский Grumman E-2 Hawkeye, получит возможность обнаружения самых малых летающих объектов, в том числе оснащённых стелс-технологиями.

Над созданием самолёта работает компания Xian Aircraft Corporation. KJ-600 войдёт в авиакрыло китайских авианесущих крейсеров и будет использоваться в первую очередь на флоте. Предполагается, что чувствительность радаров самолёта позволит определять на местности даже самые малозаметные аппараты и самолёты с новейшими системами маскировки, вроде американских истребителей пятого поколения F-22 и F-35. Лётно-технические характеристики воздушного судна и дата планируемого ввода в эксплуатацию пока не известны.

Ранее мы писали, что ВВС США откажутся от БПЛА MQ-1 Predator. На замену им уже приходят более совершенные дроны MQ-9 Reaper.


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