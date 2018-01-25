В России больше нет богатых людей: Куда по мнению Дворковича пропали олигархи?

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Олигархия - угроза для России?

Государственный деятель РФ и экономист Аркадий Дворкович высказал своё мнение относительно олигархии. Он считает, что такое политическое управление при котором основная власть фиксируется в руках небольшой группы людей, представителей громадного монополизированного капитала и обслуживающая только собственные интересы, а не нужды граждан - это не что иное, как пережитки прошлого. Такой комплекс взглядов больше приемлем к 1990-м годам. А сейчас в лице олигархов стоят серьёзные бизнесмены, которые не просто занимаются ответственным бизнесом, но и заботятся о государственных интересах.

Тем не менее определённая коррумпированная доля самой власти, сохранила не только свои экономические и финансовые возможности и ресурсы, но и выгодные связи в законодательной и исполнительной системе. Олигархический характер правления во многих странах - хорошо известный и признанный факт. Такой режим соблюдает интересы только состоятельных классов населения. Подобный негативный образец отношения к своему государству, культивирует противозаконную активность в хозяйственной деятельности и противодействует становлению равных для всех условий в ведении бизнеса. Представляя собой основной источник коррупции, олигархи пользуются своим влиянием на государственный аппарат нарушая все легальные нормы.

Заметим, что когда к власти пришёл Владимир Путин, то он развернул масштабный процесс против некоторых олигархов, хотя на сегодняшний день число их практически удвоилось. Как сообщают известные социологи, существует некий принцип или "закон олигархии" при котором понятие демократии самоликвидируется, когда организация или государство достигает особо крупных размеров. Концепция элиты предполагает, что народ в целом не имеет возможности управлять государством из-за недостатка образования, способностей, связей и опыта, поэтому на себя эту функцию берёт совокупность людей, занимающая высокие должности и обладающая значительным состоянием.

Против этой системы управления ведёт свою активную пропаганду Коммунистическая партия во главе с лидером Геннадием Зюгановым. Он считает, что олигархия - самая главная угроза для России.