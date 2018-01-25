Озвучено число жертв в ЛНР и ДНР за период военного конфликта в Донбассе

Сегодня, 13:35

Официальные представители самопровозглашённых ЛНР и ДНР озвучили данные о жертвах в период вооружённого конфликта в Донбассе в период с 2014 года.

В сообщении Дарьи Морозовой, которая представляет Донецкую Народную Республику, указаны цифры жертв в Донецком регионе. Согласно предоставленным данным, за период вооружённого конфликта в области погибли 4 572 мирных жителей. Из них 3 967 мужчин и 605 женщин. Отмечается, что жертвами войны стали 76 несовершеннолетних ребёнка.

В докладе Ольги Кобцевой, представляющей ЛНР, сказано, что в Луганске и области погибли 1 328 человек среди гражданского населения. Из них 33 – дети. В сообщении указано, что в ЛНР установить точное число погибших невозможно, так как активная стадия боевых действий пришлась на период становления республики как независимого государства.

Отмечается, что это лишь подтверждённые официальные данные, количество пропавших без вести за период с 2014 года определить пока что не удаётся.