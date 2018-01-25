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В России собираются увеличить вдвое мощность анаэробных подводных лодок

Сегодня, 13:06

В России собираются увеличить вдвое мощность анаэробных подводных лодок. Речь идёт о Центральном НИИ судовой электроники и технологии. Именно специалисты этого ведомства займутся увеличением мощности новой батареи на основе твердотопливных элементов БТЭ-50К-Э для воздухонезависимых энергоустановок.

 Информацию об этом сообщают различные информационные агентства со ссылкой на неизвестный собственный источник. Соответственно, эта информация официально не подтверждена. В сообщении говорится, что мощь источников питания для воздухонезависимых установок может увеличиться вдвое. Сейчас она равняется 50 килоВаттам, а может составить 100.

В данный момент разработками подобных установок мегаваттного класса занимаются специалисты из ЦНИИ СЭТ, ЦКБ «Рубин» и «Малахит». Но денег для новых исследований им ещё не перечислили.

Созданная ЦНИИ СЭТ батарея входит в состав модулей с мощностью в 250-450 килоВатт. Указывается, что они, в свою очередь, состоят из генератора и конвертора. В данный момент первый уже создан, а второй только разрабатывают. Новая батарея испытания прошла успешно.


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