В Краснодаре назначили нового вице-мэра по ремонту дорог и транспорту

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Сегодня, 25 января, в Краснодаре назвали имя нового заместителя мэра города и по совместительству руководителя новосозданного департамента транспорта и дорожного хозяйства. Им стал Артём Доронин, который ранее уже курировал профильное направление.

Кадровые назначения в мэрии были озвучены на очередной сессии краснодарской Думы. Чиновник после вступления в должность будет отвечать за ремонт и содержание дорог в городе, работу общественного транспорта и прочие вопросы, связанные с организацией дорожного движения. Ранее он выполнял похожие функции, возглавляя профильный департамент.

Кроме назначения Доронина на заседании Думы была утверждена кандидатура нового директора правового департамента. Им стала Милена Егорова. В её ведение отнесли, помимо прочего, и судебные споры. Отвечать за связи с общественностью отныне будет Андрей Измеров, а курировать дела казачества и военнослужащих – Алексей Клюшкин.