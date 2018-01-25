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Таджиков просят на посещать РФ во время ЧМ-2018

Сегодня, 14:10

К гражданам Таджикистана обратились с просьбой не посещать территорию Российской Федерации во время проведения ЧМ-2018.

С таким обращением выступили представители Министерства труда. В сообщении ведомства указано, что российские министерства просят граждан Таджикистана не посещать территорию Российской Федерации в рамках предстоящего ЧМ-2018 по футболу. Отмечается, что всем гостям необходимо будет стать в обязательном порядке на учёт в соответствующих органах в течение первых 24 часов после въезда в Россию. Это касается как и тех, кто приехал с рабочим или частным визитом, и тех, кто собирается на ПМЖ в РФ.

В свою очередь в Таджикистанском ведомстве рассказали, что к своим гражданам, которые нарушат российские законы, будут применяться ужесточённые меры наказания. Даже незначительные нарушения могут привести к уголовной ответственности.


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