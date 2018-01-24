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Вучич: Сергей Лавров является "большим другом" Сербии

Вчера, 21:50

Президент Александр Вучич назвал главу МИД России Сергея Лаврова "большим другом" Себрии.

По словам главы республики, посещение министром иностранных дел России Белграда очень важно для их страны. Это дает возможность обсудить взаимодействия в различных областях работы, что положительно повлияет и укрепит отношения между странами. В конце 2017 года Лавров объявил о принятии предложения посетить Белград. Данная поездка запланирована на 180-летие принятия дипломатических отношений Сербии и Российской Федерации. Событие выпадает на 21 и 22 февраля, и именно в эти дни Сергей Лавров посетит страну, где его считают другом.

Для сербов запланированный визит в их страну очень важен, о чем сообщил президент Александр Вучич.


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