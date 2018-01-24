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Меркель считает необходимостью прекращение в ЕС правового популизма

Вчера, 21:22

Ангела Меркель сообщила о надеждах на прекращение в Европе правового популизма. По этому поводу канцлер Германии заявила свое мнение на форуме в Давосе.

На территории Давоса 24 января состоялся специально организованный форум по поводу решения некоторых важных междугосударственных вопросов. Присутствовала на этом мероприятии и канцлер Германии Ангела Меркель. В своем докладе политик Германии огласила свои некоторые вопросы, а также рассказала, что имеет высокие надежды на то, что в Европе прекратит расти правовой популизм.

Она также рассказала, что как только первым глобальным вопросом в Германии встает решение проблем проживания мигрантов, вопрос уровня правового популизма в Европе вырисовывается однозначно. Меркель категорически уверена, что это обстоятельство нужно немедленно прекратить. Около половины немцев считают, что нужно Меркель немедленно покинуть пост канцлера государства, так как это приводит к неприятным последствиям.


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