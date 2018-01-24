Собчак призвала перезахоронить Сталина

Вчера, 20:36

Ксения Собчак, зарегистрировавшись кандидатом в президенты России, делает все больше политических заявлений глобального масштаба. Сегодня светская львица призвала перезахоронить Иосифа Сталина, при этом поставив генералиссимуса в один ряд с Гитлером.

По мнению Собчак, все россияне, которые против перезахоронения Сталина, являются бессердечными людьми, которых не трогают репрессии 30-х годов. Гнев телеведущей вызвало лишение прокатного удостоверения британской комедии «Смерть Сталина», в которой советское руководство первых послевоенных лет показано в карикатурном и уничижительном виде.

Собчак искренне считает, что издеваться над Сталиным и маршалом Победы Георгием Жуковым дело не только позволительное, но обязательное, чтобы «вытравить совок» из российских граждан. Напомним, предварительный показ фильма «Смерть Сталина» вызвал крайнее возмущение представителей российской общественности, которые обратились к министру культуры Владимиру Мединскому с просьбой аннулировать прокатное удостоверение.