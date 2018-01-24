VistaNews.ru


Саакашвили высмеяли за его «актёрскую игру»

Вчера, 18:29

Недавно лидер «Движения новых сил» и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили выложил на свой YouTube-канал черновую версию фильма про Украину. В некоторых моментах, как подметили некоторые пользователи Сети, актёрская игра политика оставляла желать лучшего. В частности, речь идёт о фрагменте, когда Саакашвили падает у берега моря на песок.

В 13-минутном черновом варианте ролика Михаил Саакашвили рассказывает о разных городах Украины и об Одессе. Политик обещает поднять туристическую сферу в стране, которая обладает чудесной природой и морями. Затем, в самом конце фильма, Саакашвили произносит речь и неуклюже падает на песок у моря в форме звёздочки.

Такая актёрская игра вызвала смех у некоторых зрителей. Однако, как позже отметили пользователи Сети, Саакашвили является не актёром, а политиком, поэтому ничего странного в этом фрагменте нет. Скорее всего сцену со «звёздочкой» из окончательного варианта фильма удалят.

                                   

В комментариях к видео люди сошлись во мнении, что Украина обладает большим потенциалом, реализовать который поможет политик. Комментаторы желали Саакашвили победы в президентских выборах-2019 и называли его «достойным грузинским украинцем». Что касается пользователей из РФ, то они также высказались в поддержку политика заявив украинцам, что им повезло с потенциальным лидером, которого они не должны потерять.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.