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Украинский журналист слил секретную военную информацию

Сегодня, 15:12

Юрий Бутусов, известный украинский журналист, слил в свой Facebook секретную информацию военного направления. Он рассказал о государственных планах Генштаба в этом году закупить для ВСУ ПТРК «Стугна» и «Корсар».

Юрий Бутусов является главредом популярного «Цензора», запрещенного для прочтения на территории России. 15 января в социальной сети Facebook журналист сообщил о намерениях представителей Генштаба Украины провести закупку восьмиста ПТРК типов «Стугна» и «Корсар» и тысячи управляемых ракет к ним. Также он написал о 500 беспилотниках. Как оказалось, эта информация является засекреченной и украинский журналист попросту слил военные данные публике.

Как проинформировали в генштабе, удовлетворение армии в оружии и технике проводится в рамках оборонной госпрограммы, утвержденной правительством в 2016 году. Она будет действовать до 2020 года.


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