Спецназ Индонезии показал главе Пентагона, как нужно обращаться со змеями

Сегодня, 02:15

Глава Пентагона Джеймс Мэттис посетил столицу Индонезии Джакарту, где местные коммандос устроили американскому министру обороны настоящее шоу. В частности, спецназовцы показали, как нужно обращаться с ядовитыми змеями.

В коротком ролике, опубликованном в социальной сети авторами из АБС, обмундированные в зеленую «тропическую» форму бойцы сначала укрощали ядовитых змей при помощи специальных приемов, а затем откусили живым пресмыкающимся головы. Тем самым, спецназовцы показали, что змея является деликатесом в условиях отсутствия другой пищи.

Также индонезийские военные из элитного подразделения ходили босиком по открытому огню, разбивали друг на друге бетонные блоки. Все действие происходило под устрашающий рокот боевых национальных барабанов. Мэттису, судя по всему, представление понравилось. Визит в Джакарту стал очередным этапом вояжа по странам Юго-Восточной Азии. Сегодня глава Пентагона прибыл в Ханой.