Бастрыкин договорился с Сирией о передаче дел воевавших за ИГ* россиян

Сегодня, 12:19

Александр Бастрыкин, руководящий Следкомом России, посетив военную базу Хмеймим. Председатель СК договорился с коллегами из сирийской республики о передаче сведений о воевавших за ИГ* россиянах.

Во время встречи с представителями судебной системы и следственных органов Сирии Александр Бастрыкин обсудил ход расследования преступлений против военнослужащих РФ, принимавших участие в боевых действиях против боевиков запрещенного в России «Исламского государства»* на территории республики. В частности, сирийская сторона предоставит Следкому информацию о гражданах России, воевавших против своих соотечественников на стороне террористов.

Бастрыкин заверил коллег из САР в успешном завершении уголовного проследования военных преступников, сославшись на огромный опыт СК России в расследовании аналогичных злодеяний.