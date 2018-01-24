В США заявили об ответственности России за применение химоружия в Сирии

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Несмотря на все аргументированный заверения официального Дамаска о непричастности к использованию химического оружия в восточной Гуте, США продолжает обвинять в этом президента Сирии Башара Асада. Кроме того, госсекретарь Рекс Тиллерсон возложил часть ответственности на Россию.

По мнению главы американского внешнеполитического ведомства, Москва, которая поддерживает официальный Дамаск, должна вместе с Асадом разделять ответственность за жертвы среди мирного населения после химической атаки в восточной Гуте. Тиллерсон «с большой долей вероятности» предположил, что применение химического оружие будет продолжаться и ждать очередных прецедентов не долго. Напомним, оставшиеся банды боевиков предприняли атаку на пригород Дамаска, где располагаются кварталы, в которых компактно проживают христиане. Атака была отбита, однако по кварталам были нанесены артиллерийские удары. По версии Вашингтона, снаряды были начинены хлором, а обстреливала христиан правительственная армия Сирии.