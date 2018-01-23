Путин с рабочим визитом прибудет в Уфу

Вчера, 22:05

Президент России Владимир Путин с рабочим визитов приедет в Уфу. Об этом рассказали в пресс-службе Кремля.

Визит главы российского государства в столицу Башкирии состоится завтра, 24 января. В городе Путин посетит местные предприятия, а также проведет совещание по вопросам создания высококачественной продукции оборонно-промышленного комплекса. Помимо того, в Уфе лидер Кремля побеседует с главой Башкирии Рустамом Хамитовым.

Вечером 24 января Путин отправится в Казань, где намерен встретиться с мусульманскими организациями и лидерами Богарской исламской академии. В период встречи стороны затронут аспекты организации системы религиозного образования и улучшения богословной школы, будут подведены результаты работы и самой академии.

Тем временем в Уфе к приезду Владимира Путина местные проспекты полностью очищают от снега. Также заварены канализационные люки на нескольких улицах города.