Собчак намерена посетить США в разгар предвыборной кампании

Вчера, 20:42

Ксения Собчак намерена развивать свою политическую деятельность на международном уровне. Как стало известно, кандидат в президенты России планирует выступить с докладом в Вашингтонском центре стратегических исследований (CSIS).

Не для кого уже давно не является секретом, что CSIS является одним из подразделений Центрального разведывательного управления США, поэтому визит Собчак в эту структуру весьма показателен для определения политических целей и стратегии одного из кандидатов на пост президента России. Сама телеведущая поведала, что в Вашингтоне она намерена рассказать заинтересованным слушателям о строительстве в РФ «посавторитарного» будущего.

Два месяца назад Собчак уже выстраивала свои международные связи, выступая в Великобритании перед студентами элитного Кембриджа. Тогда Ксения Анатольевна сообщила слушателям, что избраться на пост президента России ей помешают только массовые фальсификации, которые в авторитарном государстве являются нормой. Впрочем, как оказалось, Собчак смирится и со вторым местом на выборах.