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Потенциал российского Крыма презентовали в Европарламенте

Вчера, 20:24

На заседании Европарламента выступили Алексей Воробьев, Александр Ведруссов. Они презентовали парламентариям потенциал российского Крыма. Так, присутствующие отметили позитивные изменения на полуострове и даже выразили желание посетить его.

Участники конференции в Европарламенте выслушали доклад об антироссийских санкциях. Приглашенные эксперты рассказали о российском Крыме. Также удалось обосновать деятельность многих объектов и ознакомить европейцев с новыми достижениями полуострова. Так, речь перед политиками вынес директор фонда «Крымконгресс» Алексей Воробьев и эксперт ЯМЭФ Александр Ведруссов.

Большее внимание уделили IV Ялтинскому международному экономическому форуму. Были анонсированы новые инвестиционные решения на базе российского Крыма.


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