Депутаты Мособлдумы могут запретить квесты в заброшенных местах

Вчера, 20:17

На территории Подмосковья могут запретить квесты в заброшенных помещениях. Об этом сообщают отечественные издания.

По заявлению столичных чиновников, в первую очередь нужно обеспечить безопасность во время проведения квестов. Для реализации этой цели депутаты предлагают разграничить подобные мероприятия для взрослых и детей. Помимо того, необходимо создать процедуру лицензирования структур, которые занимаются организацией квестов. К примеру, аниматорами обязаны трудиться только хорошо обученные люди.

СМИ сообщают, что прежде уже происходили опасные происшествия во время проведения квестов в заброшенных домах. В конце прошедшего года в российской столице несколько человек рухнули сквозь пол в помещении, которое находится на Варшавском шоссе. Летом 2017 года 12-летняя школьница упала в яму и ранила себе лицо.

В первый месяц зимы на территории Краснодара аниматор квеста нанес ранение одному из участников циркулярной пилой. Сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное дело против организатора действа и аниматора.