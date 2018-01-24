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Китай прослушивает подводные американские лодки в Тихом океане

Сегодня, 04:15

Китай поставил на прослушку американские подводные лодки в Тихом океане. Высокочувствительные сенсоры фунционируют с позапрошлого года.

Некоторые из них имеют спектр прослушивания больше, чем 1000 км. Информацию об этом предоставили только в этом месяце. Вышеупомянутые сенсорные датчики применяют для различного рода исследований, в частности тайфунов, землетрясений и пр. Тем не менее специалисты в области безопасности твердят, что датчики также могут отследить передвижение подлодок в пределах Южно-Китайского моря и совершать перехват сигналов среди кораблей и их базой. 


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