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В Госдуме предлагают закрыть развращающий молодежь «Дом-2»

Сегодня, 01:15

В Госдуму России поступила инициатива закрыть съемки популярного проекта «Дом-2». Автором идеи выступил Вадим Манукян. К такому шагу политик пришел после недавних событий в школах Перми и Улан-Удэ.

«Строители» из «Дом-2» могут остаться без съемок. Причиной этого может стать запрет программы для демонстрации в России. Причиной такого шага стало агрессивное поведение молодежи в стране. Таким вопросом озадачил себя и коллег из Госдумы члена совета по развитию СМИ и информационной сферы Вадим Манукян. Политик считает, что недавние события в школах Перми и Улан-Удэ продемонстрировали важность таких действий со стороны государства.

Макунян следит за ситуацией с учителем, которая стала жертвой резни. Зрители в свою очередь отметили, что в таком случае на российском ТВ придётся отказаться от боевиков, криминальных сериалов и любого контента, способного вызвать агрессию у младшего поколения.


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