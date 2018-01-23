VistaNews.ru


В США объяснили, чем опасен российский подводный дрон «Статус 6»

Сегодня, 14:30

Американский адмирал в отставке Брайан Кларк объяснил журналистам, чем опасен подводный дрон «Статус 6», разработанный российскими специалистами. По словам экс-офицера ВМС, беспилотная российская субмарина практически неуловима.

Кларк заявил, что после тщательного анализа имеющихся в его распоряжении сведений, он пришел к неутешительным выводам. В частности, о намечающемся безоговорочном преимуществе России в океанских глубинах. Беспилотник «Статус 6» по своим скоростным характеристикам вышел за уровень научной фантастики. Субмарина способна на километровой глубине развивать скорость 100 километров в час.

Перехватить такую подводную лодку пока не представляется возможным из-за отсутствия в США соответствующих технологий. При этом стоит помнить, что беспилотная субмарина будет нести 100-мегатонный ядерный заряд. Если взрыв произойдет вблизи побережья, то 200-метровые радиоактивные волны накроют города, расположенные возле океана.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.