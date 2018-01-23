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Гомоэротичные курсанты становятся ударом по власти России

Сегодня, 12:55

Гомоэротичные курсанты позорят российскую власть. Известный журнал The New Yorker обнародовал материалы запланированной акции в качестве флешмоба с видео, которое было записано в сторону поддержки ульяновских курсантов.

Вышеупомянутый журнал определил данную акцию ударом по власти России. Этот материал в The New Yorker назвали "Вот как отличный и гомоэротичный Satisfaction становится мемом солидарности страны". Журнал заметил, что этот флешмоб является разносторонним актом сопротивления в сторону идеологии, которую прививает власть России, в частности, в запрещённости сексуальных меньшинств. "Видеоролики в сети интернет множатся очень быстро и всё больше становятся скорее забавными, чем сексуальными. Тем не менее последняя сцена содержит слишком много гомоэротичных фрагментов. Отсюда вывод, что такой гомоэротизм является сильным инструментом, который наносит удар по власти", говорится в источнике.


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