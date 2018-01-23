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В США назвали новый российский броневик «недостаточно зрелым»

Сегодня, 12:30

Американские эксперты в области вооружений проанализировали достоинства и недостатки нового российского броневика «Соратник». В результате изделие конструкторского бюро концерна «Калашников» назвали «недостаточно зрелым» для успешного экспорта.

В свою очередь российские эксперты заявили о том, что выводы американских аналитиков базируются на том факте, что автоматизированная система «Соратник» в ближайшее время не будет включена в соответствующее подразделение отечественных вооружений. Хотя при этом американцы уже высказали предположение, где возможно в будущем применяться броневик, а именно на северных рубежах России. Специалисты из Пентагона не могли не отметить вероятность отличного взаимодействия «Соратника» с беспилотниками. Бронированная автоматическая система позволяет выполнять множество необходимых функций при патрулировании локальных территорий. Например, «Соратник» в ходе испытаний успешно и быстро провел разминирование на значительной площади. Броневик может быть оснащен противотанковыми ракетами «Корнет-ЭМ».


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