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Власти США ушли в отпуск из-за страха "огромного астероида". Это произошло 20 января. Официальная версия событий указывает на отсутствие финансов, но специалисты полагают, что чиновники попросту убегают от астероида, который приближается к Земле.

Власть была намерена продолжить финансировать работу депутатов до середины следующего месяца, но те не пришли к общему знаменателю. Подобная ситуация сложилась в США в 2013 году. К настоящему времени на государство работает 1,9 миллионов госслужащих. Хоть и сейчас идёт сезон гриппа, центры по урегулированию заболеваний обязаны прекратить работу. Стоит отметить, что NASA прекратило наблюдать за перемещением астероидов в то время, как к планете направляется громадных размеров скала.