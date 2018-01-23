Госдума рассмотрит законопроект о принудительном лечении алкозависимых

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Депутат от «Единой России» Николай Говорин внес на рассмотрение Госдумы законопроект. Суть документа в применении принудительного лечения алкозависимых граждан. Если автора поддержат, то алкоголики будут подвергаться меднаблюдению от 3 мес. до 1 года.

Стало известно, что депутаты Госдумы смогут положить конец увеличению количества алкоголиков в стране. Так, депутатам на рассмотрение подан законопроект, который предлагает проводить принудительно лечение алкоголиков и возродить лечебно-трудовые профилактории (ЛТП). Идею такого «новшества» решил озвучить депутат-единоросс Николай Говорин.

Известно, что если инициативу одобрят, то принудительное лечение смогут назначить людям, которые повторно понесли административное наказание за правонарушения, совершенные в нетрезвом виде. При этом срок лечения в медучреждениях составит от 3 мес. до 1 года.