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Эрдоган назвал условия для вывода турецких войск из Сирии

Сегодня, 10:10

Президент Турции Раджеп Эрдоган назвал мировому сообществу условия для отвода войск из Сирии. Как только Анкара установит контроль над Африном, ее миссия на территории САР будет считаться завершенной.

Перед началом операции в Африне, правительство Турции уведомило руководства других государств о своих военных намерениях в САР. В частности, Анкара заключила соответствующее соглашение с Москвой, подчеркнул Эрдоган. Как только турецким войскам удастся освободить Африн от террористов, миссия Анкары в САР будет завершенной. Сроки проведения операции по зачистке сирийского города от боевиков не уточняются. Согласно подсчетам правительства Турции, в Африне пребывают от 8 до 10 тысяч террористов.

Ранее Фейсал Микдад, занимающий должность заместителя главы МИД САР, пообещал сбивать турецкие истребители, если они будут вести боевые действия на территории Сирии.


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