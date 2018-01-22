Стали известны цели авиаударов США в Сирии

Вчера, 23:52

Стали известны основные цели авиаударов США, осуществлённых в Сирии. Как оказалось, бомбардировкам со стороны US Air Forсe подвергались, главным образом, сирийские школы и мечети.

Сообщение об этом сделал Виктор Бондарев, который в чине генерал-полковника ранее возглавлял ВКС РФ. Сейчас он является главой комитета Совфеда, занимающегося вопросами безопасности и обороны. Помимо данных целей, американские ВВС активно бомбардировали промышленную инфраструктуру Сирии и дома местных жителей.

Депутат сообщил, что российские парламентарии знают о целях, наиболее часто выбираемых американцами для своих авиаударов. Бондарев полагает, они были преднамеренными. Всё было направлено на то, чтобы законное правительство Сирии тратило средства на восстановление разрушенного хозяйства страны, а не на обновление армии. Такие данные генерал сообщил СМИ.

В то же время он отметил, высшее руководство РФ намерено продолжать оказание помощи сирийскому народу в восстановлении сирийской экономики, несмотря ни на что.

Ранее западные СМИ сообщили, что в 2017 году количество жертв бомбардировок коалиции, возглавляемой США, возросло, в сравнении с тем, что было годом ранее, на 55%.

Минобороны США официально признаёт, что в результате действий её воинских сил в Сирии погибли около 800 мирных жителей. Смерть ещё 600 из них расследуется.