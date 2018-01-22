Турция объявила ультиматум правительству США

Вчера, 23:00

США и Сирия могут продолжить сотрудничество только при одном условии. Об этом высказались представители правительства Турции.

Своего рода ультиматум со стороны Турции был оглашен к правительству США. Вице-премьер Бекир Боздаг сказал, что в будущем сотрудничество США и Сирии может продолжиться лишь в том случае, когда американское командование не будет обеспечивать оружием курдов.

В Турции есть обоснованные данные, что со стороны США на территорию Сирии была организована поставка зенитно-ракетных комплексов. Эта вооруженная техника может существенно навредить в будущем турецкой армии, так как курды начнут применять ее против турецких солдат в Сирии. Именно поэтому, к американцам было отправлено условия на официальном уровне. Если они не прекратят поставки оружия в Сирию, о дальнейшем сотрудничестве придется навсегда забыть.