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Лавров: ИГ не достигла заявленной цели по созданию халифата

Вчера, 22:12

Сергей Лавров сообщил, что террористическая группировка ИГ* (запрещена в РФ) не смогла добиться анонсированной цели по созданию халифата. Глава МИД РФ проинформировал об этом делегацию, официально направленную правительством Сирии на переговоры

Во многом, данному событию, как сказал Лавров, поспособствовал «астанинский формат». В переговорах по данному вопросу были достигнуты договорённости, к которым пришли РФ, США и Иордания.

После того, как в южной части Сирии удалось снизить уровень террористических угроз, стало возможным установление там режима, сильно отличающегося от того, который предполагали установить международные исламские террористы.

Халифат, сказал Лавров, в Сирии не смог состояться. В  то же время, отметил российский министр, подавление отдельных очагов, где продолжают действовать боевики, остаётся актуальным вопросом.

Лавров сообщил, начавшийся межсирийский диалог позволяет надеяться, что переговорный процесс сторон сирийского конфликта позволит объединение их усилий.

Все сирийцы, полагает глава МИД РФ, заинтересованы в том, чтобы на территории их страны наступил мир. При этом, террористические угрозы на территории страны они хотят сделать минимизированными.

Это главное условие объединения всех сирийцев. Политические вопросы можно решить мирно.

* - Деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации решением Верховного суда

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