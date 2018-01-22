Чижов: ЕС поставил себя в безвыходный угол с антироссийскими санкциями

Вчера, 21:47

Постпред РФ Владимир Чижов сказал, что ЕС поставил себя в безвыходное положение антироссийскими санкциями. По словам Владимира Чижова, Евросоюз повел себя некорректно относительно применения антироссийских санкций.

Теперь ЕС поставлен в затруднительное положение, как относительно России, так и в отношениях с Украиной. Поддерживая во всех отношениях украинское государство, ЕС самостоятельно оформил для себя настоящую яму, из которой придется выбираться. Кроме того, в своем диалоге со СМИ, Чижов прокомментировал ситуацию в Сирии.

Это связано с тем, что положение с регулировкой процесса должно происходить неотъемлемо от Женевского договора. Существенным обстоятельством выступает и тот факт, что Европа использует российский газ, при этом его объемы увеличиваются.