Специалисты: Россия не готова полностью к беспилотному транспорту

Вчера, 21:11

Специалисты уверены, что Россия еще не готова к внедрению беспилотного транспорта. Вся «соль» заключается в степени подготовки автомобильных дорог.

По мнению Дмитрия Самарина, который является представителем Федерального общества автомобилистов России, государство еще не готово к применению беспилотного транспорта. Об этом свидетельствует общее состояние автомобильных магистралей. Ведь ни для кого не является секретом, что уровень подготовки дорожного покрытия в России оставляет желать лучшего. Хотя в последнее время все работы направлены на исключение этого аспекта.

Применение беспилотного транспорта уже практикуется во многих европейских странах, но Россия пока что не готовы принять такое условие. По мнению специалистов, эксплуатация такого вида автомобилей как личного, так и общественного пользования, требует особого внимания. Кроме дорог, законодательство РФ также не имеет норм и законов, которые регламентировали бы движение и решали спорные вопросы, возникающие с процессом эксплуатации. Самарин уверен, что нет в кодексе статьи, которая бы определяла степень вины в ДТП.