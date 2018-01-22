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Совет ЕС принял новую стратегию по Ираку

Вчера, 21:04

Совет ЕС принял новую стратегию по Ираку. Эту информацию сообщили на заседании министров в Брюсселе. Новая стратегия основана на семи ключевых заданиях сотрудничества.

Стало известно, что в ходе заседания министров в Брюсселе огласили принятие новой стратегии по Ираку. В ходе разговоров по вопросу было установлено, что основными являются семь главных приоритетных направлений. Совет по иностранным делам ЕС утвердил программу восстановления и развития Ирака.

Так, Ирак должен поддерживать самосохранение. Стране будут поставлять гуманитарную помощь и поддержку на стадии первоначального этапа восстановления страны. Также от ЕС Ирак получит продвижение устойчивого экономического роста и независимой судебной системы в стране. Основным интересным пунктом стал миграционный диалог, который предусматривает мирные отношения с соседними государствами.


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