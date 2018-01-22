Генсек СЕ потребовал от России обязательную оплату взноса в феврале

Вчера, 20:39

Генсек СЕ проинформировал Россию о том, что нужно платить членские взносы уже в феврале. Турбьерн Ягланд подчеркнул, что это является обязательной процедурой для стран-членов ПАСЕ.

В Совете Европы заговорили о том, что правительство России должно оплатить все членские взносы уже в феврале текущего года. Это не освобождает страну от внесения платы, хотя участия в нынешней зимней сессии ПАСЕ РФ не принимает как в этом, так в ближайшие три года. Главной причиной лишения права голоса на сессии ПАСЕ стала ситуация в Крыму.

При этом сумма, которую Россия обязана заплатить в качестве взносов за членство, не указывалась. Российские правители также умолчали о таком заявлении, хотя как будет обстоять дело со скоростью оплаты пока неизвестно.