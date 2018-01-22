Депутат Госдумы устроился на работу с поддельным дипломом

Вчера, 19:56

Депутат городской думы Нижнего Новгорода Валерий Гельжинис уличен в подделке диплома. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону. На данный момент возбуждено уголовное дело по факту использования поддельного диплома об образовании и окончании Астраханского морколледжа.

Валерий Гельжинис стал заложником собственного преступления. Так, в окружную избирательную комиссию №16 при выдвижении в Гордуму Нижнего Новгорода чиновник подал фиктивный диплом о завершении учебы в Астраханском морском колледже. Наличие поддельного документа у депутата стало предлогом для пристального внимания от СУ СК РФ.

На данный момент решение о возбуждении уголовного дела не принято, поскольку срок давности дела истек в июле прошлого года.