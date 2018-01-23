Андрей Колесник: эффективность российского вооружения не вызывает никаких сомнений

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Военно-политический журнал The National Interest (США) высоко оценил боевые возможности российского ЗРПК «Панцирь-С1». Редакция издания не сомневается в том, что нашему комплексу нет равных в мире в деле отражения атак дронов. В материале отмечается, что в американской армии таких ЗРПК нет, и только авиация может гарантировать эффективность в борьбе с воздушными угрозами. Об этом пишет ИА «Государственные Вести».

Аналитики журнала восхитились тем, как на российской авиабазе Хмеймим в Сирии была отражена атака дронов террористов. По их словам, это убедительное доказательство того, зачем нужно иметь на вооружении подобные комплексы.

Как считает депутат Госдумы РФ VI созыва, ветеран спецподразделений ВМФ Андрей Колесник, в настоящее время российская армия идеально подготовлена к любым вызовам будущего. Это произошло благодаря персоне Владимира Путина, который заслуженно считается блестящим стратегом во всем мире. Планомерное развитие и модернизация российской армии и флота связаны именно с деятельностью президента. Именно Владимир Путин способствовал тому, что наши вооруженные силы уважаются всеми странами, даже теми из них, кто недружественно настроен по отношению к РФ.