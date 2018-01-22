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Новая российская РЛС признана «Убийцей Стелс»

Вчера, 18:19

Новая РЛС может стать настоящей «Убийцей» системы «Стелс». Российские разработки будут использоваться членами ОДКБ.

Анатолий Сидоров, занимающий должность руководителя Штаба ОДКБ рассказал, что визит в НИЦ «Резонанс» дал понять зарубежным экспертам, что отечественная радиолокационная система сможет успешно обнаруживать самолёты противника, оснащённые системой «Стелс». Её также можно будет применять для отражения ракетных атак. Указывается, что с деловым визитом в РФ прибыли страны-участники ОДКБ, какие именно, не сообщается. Более детальной информации о конференциях на территории НИЦ не разглашается, так как предприятие является закрытым. В свою очередь Александр Щербинко, занимающий пост гендиректора «Резонанс» рассказал, что в основе новой системы РЛ лежит резонансное отражение радиоволн от воздушных объектов. Именно благодаря такому методу система «Стелс» становится абсолютно бесполезной. Данная технология успешно проявила себя и в испытаниях с крылатыми ракетами.

Планируется, что отечественная РЛС будет представлять в 2020 году. Именно тогда ОДКБ займётся созданием Единой системы противовоздушной и противоракетной защиты.


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