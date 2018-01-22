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В Сети появилось видео бомбардировки курдского склада с боеприпасами

Сегодня, 16:18

В Сети 22 января появилась видеозапись, на которой турецкие бомбардировщики ВВС наносят удар по курдскому складу боеприпасов  ополчения YPG в Африне, Сирия.

По предварительной информации, бомбардировка со стороны Турции началась в северо-западной части провинции Алеппо еще 20 января. Это произошло спустя немного времени после объявления турецкого президента Реджеп Тайип Эрдогана о войне против курдских ополченцев, которая получила название "Оливковая ветвь". Позже в Сеть просочилось видео, на котором самолеты уничтожают склад.
Как заявил Эрдоган, следующая цель уже намечена. Турецкие войска войдут в город Манбидж, который находится в 74 км от Алеппо.
До этого появилась информация, что в Сирию уже въехали турецкие танки, а курдские ополченцы утвердили это сообщением подбитыми ими пяти вражеских боевых машин.


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