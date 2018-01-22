Уникальное инженерно-штурмовое подразделение провело учения на Дону

Сегодня, 15:07

Уникальное инженерно-штурмовое подразделение ВС РФ провело свои первые учения на Дону. Его сформировали в 2017 году в составе войск ЮВО.

Тренировка происходила на территории полигона Бородиновка, находящегося в Ростовской области. В ходе учений происходила отработка штурма и захвата огневой точки.

Военные для этого должны были проложить дороги и колонные пути на местности, которая сильно пересечена. Для этого производилось использование специальных машин.

При учениях применялись дымовые завесы и взрывчатые вещества. Также одним из этапов было отражение атаки противника, который попытался осуществить захват техники и вооружений, стоявших на территории полевого лагеря.

Не остались без внимания военных и этапы обучения по проведению инженерной разведки, установлению минных полей и обезвреживанию обнаруженных боеприпасов.

Когда военнослужащие выполняли операции по обезвреживанию реального минного поля, они пользовались защитными костюмами ОВР-2.

Учения на Дону относились к категории тактико-специальных. В них приняли участие больше 30 единиц специальной инженерной техники. В числе её был и УР-77 «Змей Горыныч». Это специальная установка для быстрого разминирования.

Не забыли организаторы учений и о тренировке расчётов с минно-розыскными собаками.

В целом, прошедшие на Дону учения, оценены, как успешные.