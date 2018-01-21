VistaNews.ru


Захарченко: Закон реинтеграции Донбасса "развязал" ВСУ руки

Вчера, 21:26

Обстрел ВСУ автобуса на Донбассе тесно связан с реинтеграцией региона. Так считает глава ДНР Александр Захарченко.

Произошедший инцидент Захарченко назвал "первой ласточкой" закона реинтеграции, перефразированного политиками в "закон о деоккупации". По его мнению, новое постановление Верховной Рады развязывает руки украинским военнослоужащим, которые без стеснения стреляют по граджданским лицам. Он также указал, что это не первый случай, когда силовики производят выстрелы по автобусу.
Прежде в республике сообщили, что один человек погиб, еще один получил повреждение в результате расстрела автобуса в пассажирами со стороны солдат Украины и нейтральной части Донецкой области. В Киеве отвергают такие обвинения. Еще ранее украинский политик Александр Турчинов сообщал, что закон о реинтеграции Донбасса откроет больше возможностей для применения способностей ВСУ.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.