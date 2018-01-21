Захарченко: Закон реинтеграции Донбасса "развязал" ВСУ руки

Вчера, 21:26

Обстрел ВСУ автобуса на Донбассе тесно связан с реинтеграцией региона. Так считает глава ДНР Александр Захарченко.

Произошедший инцидент Захарченко назвал "первой ласточкой" закона реинтеграции, перефразированного политиками в "закон о деоккупации". По его мнению, новое постановление Верховной Рады развязывает руки украинским военнослоужащим, которые без стеснения стреляют по граджданским лицам. Он также указал, что это не первый случай, когда силовики производят выстрелы по автобусу.

Прежде в республике сообщили, что один человек погиб, еще один получил повреждение в результате расстрела автобуса в пассажирами со стороны солдат Украины и нейтральной части Донецкой области. В Киеве отвергают такие обвинения. Еще ранее украинский политик Александр Турчинов сообщал, что закон о реинтеграции Донбасса откроет больше возможностей для применения способностей ВСУ.