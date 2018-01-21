Новое оружие России не имеет аналогов в США

Вчера, 21:20

Западная пресса восхищается российским оружием, которого нет у США. С материалом по теме выступает The National Nnterest.

Как считают американские военные обозреватели, ракетный комплекс "Панцырь-С" РФ можно считать идеальным оружием для борьбы с дронами и нерегулируемым ракетами. Данный вид вооружения сооружен на шасси грузовика для большей оперативности, он способен нести вооружение из двух 30-мм пушек, каждая из которых может производить до 40 выстрелов в секунду, а также 12 зенитных ракет. Комплекс выпускает ракеты по нескольким целям сразу.

Атака беспилотников на отечественный аэродром в Хмеймиме и своевременное отражение нападения ПВО продемонстрировало, как эффективен комплекс. По словам аналитиков,у США нет аналога "Панцыря-С". Военные Запада считают, что любую угрозу с воздушного пространства можно отразить авиация США.