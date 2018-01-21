Король Иордании: Иерусалим должен стать столицей Палестины

Вчера, 19:19

По итогам встречи с вице-президентом США Майком Пенсом король Иордании Абдалла II заявил, что решение Вашингтона о признании Иерусалима столицей Израиля препятствует урегулированию ситуации на Ближнем Востоке, отметив, что Восточная часть города должна стать столицей Палестины. Монарх подчеркнул, что палестино-израильский конфликт остаётся ключевым дестабилизирующим фактором в регионе.

Решение проблемы взаимоотношений двух соседних государств должно находиться исключительно в политической плоскости, считает глава государства. Пенс с ним согласился и добавил, что Штаты придерживаются позиции, согласно которой закономерным итогом урегулирования должно стать создание двух полноправных государств Палестина и Израиль.

Напомним, в начале декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Решение американского лидера раскритиковали многие политики, в основном представляющие исламский мир. Генассамблея ООН решение Вашингтона не поддержала.