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Греф пояснил, почему из России уезжает умная половина населения

Вчера, 18:09

Греф пояснил, почему из России уезжает умная половина населения.

На Гайдаровском форуме Глава Сбербанка ответил заместителю руководителя правительства России Максиму Акимову на вопрос о том, есть ли у России шанс преуспевать в технологиях и быть одним из лидеров в этой сфере. Ответ был лаконичным, но размытым: "Такой шанс, конечно, есть, но он невелик." Глава самого крупного банка в России сообщает, что предпринимать действия нужно именно государству. Банкир предлагает укрепить геополитческую ситуацию. Греф утверждает, что "люди не хотят бороться с работой, им просто нужно заниматься своим делом". В позапрошлом году Греф громко высказался в сторону России. Он назвал её "государством-дауншифтером". А в прошлом году банкир заявил об избытке айтишников.


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