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Песков: Отношения России и США являются коллапсом

Вчера, 18:02

Дмитрий Песков, глава пресс-службы Путина, называет отношения России и США настоящим коллапсом. Свое мнение он выразил в рамках программы «Действующие лица с Наилей Аскер-заде».

По заявлению Пескова, он не имеет права давать любую оценку событиям, происходящим в США, в рамках внутриполитического плана, несмотря на поступающие обвинения в сторону России. Обстановка внутри Америки неблагоприятна в отношении российского государства и это очевидно, подчеркивает Песков. Он называет сегодняшние отношения между странами коллапсом и такое положение требует контакта на самом высшем уровне.

По словам пресс-секретаря Владимира Путина, между отечественным лидером и Трампом действительно могли бы сложиться неплохие отношения, но на этом пути стает отношение США к РФ. Контакты президентов будут происходить и дальше, но на международных форумах.


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