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Политолог, бывший спикер МИД Украины Олег Волошин предрёк Киеву быстрое поражение в случае начала полномасштабной войны с Россией. Эксперт считает, что новое летальное вооружение в виде американских комплексов Javelin станет бесполезным на пути российской военной машины.

Волошин отметил, что в случае применения Москвой всей своей боевой мощи, украинская сторона не выдержит и недели. По мнению политолога нынешней Украине нечего противопоставить российской авиации и её ракетно-бомбовым ударам. В данной ситуации помощь Вашингтона в виде нескольких десятков противотанковых комплексов Javelin, по мнению эксперта, не спасёт украинскую армию от полного разгрома.

Ранее мы писали, что в Госдуме потребовали от Киева отдать полстраны после украинских чиновников о признании времени пребывания УССР в составе Советского Союза «периодом оккупации». Парламентарии посчитали, что справедливым было бы вернуть России присоединённые к Украине территории.