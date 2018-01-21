VistaNews.ru


В Иваново прокуратура огласила результаты проверки в мэрии

Сегодня, 15:41

В Иваново прокуратура огласила официальные результаты проверки в городской мэрии. В рамках этих мероприятий выявили нарушения законодательства, которые нанесли урон городскому бюджету.

Согласно материалам дела, в августе 2016-го года администрация Иваново и один из ООО подписали договор на установление 95 отдельных конструкций, а в декабре 2017 года в аппарат направили письмо о предложении выставления счета этому предприятию. Из этого следует, что полтора года в городской бюджет не поступило и рубля из заработанных на рекламе денег.

По мнению экспертов, это произошло по двум причинам. Первая заключается в равнодушии чиновников Иваново, которые «забыли» выставить счет за пользование 95 конструкций. Вторая предполагает заключение кредитного договора, условия которого не разглашаются. После предъявления счета ООО оказалось, что администрация перепутала компании и оформила квитанцию на другое юридическое лицо. Также было замечено, что под рекламные конструкции отдали участок земли, находящийся в федеральной собственности.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.