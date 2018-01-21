В Иваново прокуратура огласила результаты проверки в мэрии

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В Иваново прокуратура огласила официальные результаты проверки в городской мэрии. В рамках этих мероприятий выявили нарушения законодательства, которые нанесли урон городскому бюджету.

Согласно материалам дела, в августе 2016-го года администрация Иваново и один из ООО подписали договор на установление 95 отдельных конструкций, а в декабре 2017 года в аппарат направили письмо о предложении выставления счета этому предприятию. Из этого следует, что полтора года в городской бюджет не поступило и рубля из заработанных на рекламе денег.

По мнению экспертов, это произошло по двум причинам. Первая заключается в равнодушии чиновников Иваново, которые «забыли» выставить счет за пользование 95 конструкций. Вторая предполагает заключение кредитного договора, условия которого не разглашаются. После предъявления счета ООО оказалось, что администрация перепутала компании и оформила квитанцию на другое юридическое лицо. Также было замечено, что под рекламные конструкции отдали участок земли, находящийся в федеральной собственности.