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Франция срочно просит созвать заседание СБ ООН по ситуации в Сирии

Сегодня, 15:29

Жан-Ив Ле Дриан, глава МИДа Франции, заявляет, что государство срочно просит созвать заседание СБ ООН по ситуации в Сирии. Об этом дипломат написал на личной странице в соцсети Twitter.

Согласно сообщению Жан-Ива Ле Дриана, представители Франции просят в оперативно порядке организовать заседание Совета безопасности ООН, подчеркивая необходимость прекращения огня в Сирии и обеспечения доступа в страну в гуманитарном плане. Этот момент французский дипломат предварительно обсудил со своим коллегой из Турции.

Вчера сотрудники генерального штаба ВС Турции объявили старт операции «Оливковая ветвь», направленную против курдских организаций в районе Африн. На той территории проживают около 1,5 миллиона сирийских курдов.


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